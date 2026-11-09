Volontari di protezione civile, da Siracusa i rimborsi per carburante, pasti e materiali

Attualità · COMUNE

Il Comune di Siracusa rimborserà alle associazioni di volontariato di protezione civile le spese sostenute durante le attività del Centro operativo comunale (Coc) tra il 1° gennaio e il 5 novembre 2026. Il settore Protezione civile ha pubblicato l’avviso pubblico. Le attività rimborsabili sono quelle legate alle attivazioni del Coc indicate nelle ordinanze del Comune.

Non si tratta di contributi o di finanziamenti, ma del rimborso di spese già sostenute e documentate. I volontari di protezione civile, infatti, prestano servizio gratuitamente, e la legge prevede che possano essere rimborsati solo i costi effettivamente pagati durante gli interventi.





Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Chi può chiedere il rimborso

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile che sono state attivate o autorizzate dal Comune di Siracusa e che hanno effettivamente impiegato i loro volontari nelle attività del Coc. Avere la sede a Siracusa o essere iscritti all’elenco non basta: serve l’attivazione formale da parte del Comune. Sono esclusi gli interventi fatti in autonomia, senza la richiesta o il coordinamento della protezione civile, e quelli svolti fuori dal territorio comunale.





Le spese rimborsabili

Si possono chiedere i rimborsi per:

-carburante e lubrificanti dei mezzi usati;

-trasporto di mezzi e materiali;

-pasti dei volontari, fino a un massimo di 7 euro a persona per pasto o giornata;

-materiali di consumo, come sacchi, teli, guanti, torce, segnaletica e prodotti per la sanificazione;

-noleggi temporanei di mezzi e attrezzature, se autorizzati;

-lavaggio e riparazioni urgenti dei mezzi danneggiati durante gli interventi;

-apparati di comunicazione, illuminazione e generatori, se indispensabili.

Non sono rimborsabili, invece, i compensi o le somme forfettarie ai volontari, le spese ordinarie dell’associazione, come affitti, bollette e assicurazioni, l’acquisto di beni durevoli e le spese già rimborsate da altri enti, come la Regione o il Dipartimento della protezione civile.





Come presentare la domanda

La domanda va inviata via Pec all’indirizzo protezionecivile@comune.siracusa.legalmail.it, con oggetto “Domanda di rimborso spese COC – ODV anno 2026”.