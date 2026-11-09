Volontari di protezione civile, da Siracusa i rimborsi per carburante, pasti e materiali

Il Comune di Siracusa rimborserà alle associazioni di volontariato di protezione civile le spese sostenute durante le attività del Centro operativo comunale (Coc) tra il 1° gennaio e il 5 novembre 2026. Il settore Protezione civile ha pubblicato l’avviso pubblico. Le attività rimborsabili sono quelle legate alle attivazioni del Coc indicate nelle ordinanze del Comune.
Non si tratta di contributi o di finanziamenti, ma del rimborso di spese già sostenute e documentate. I volontari di protezione civile, infatti, prestano servizio gratuitamente, e la legge prevede che possano essere rimborsati solo i costi effettivamente pagati durante gli interventi.
Chi può chiedere il rimborso
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile che sono state attivate o autorizzate dal Comune di Siracusa e che hanno effettivamente impiegato i loro volontari nelle attività del Coc. Avere la sede a Siracusa o essere iscritti all’elenco non basta: serve l’attivazione formale da parte del Comune. Sono esclusi gli interventi fatti in autonomia, senza la richiesta o il coordinamento della protezione civile, e quelli svolti fuori dal territorio comunale.
Le spese rimborsabili
Si possono chiedere i rimborsi per:
-carburante e lubrificanti dei mezzi usati;
-trasporto di mezzi e materiali;
-pasti dei volontari, fino a un massimo di 7 euro a persona per pasto o giornata;
-materiali di consumo, come sacchi, teli, guanti, torce, segnaletica e prodotti per la sanificazione;
-noleggi temporanei di mezzi e attrezzature, se autorizzati;
-lavaggio e riparazioni urgenti dei mezzi danneggiati durante gli interventi;
-apparati di comunicazione, illuminazione e generatori, se indispensabili.
Non sono rimborsabili, invece, i compensi o le somme forfettarie ai volontari, le spese ordinarie dell’associazione, come affitti, bollette e assicurazioni, l’acquisto di beni durevoli e le spese già rimborsate da altri enti, come la Regione o il Dipartimento della protezione civile.
Come presentare la domanda
La domanda va inviata via Pec all’indirizzo protezionecivile@comune.siracusa.legalmail.it, con oggetto “Domanda di rimborso spese COC – ODV anno 2026”.