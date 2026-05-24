Volontariato, i lupetti più grandi del Branco Siracusa 9 hanno raccolto i rifiuti

Il 24 maggio si è concluso il progetto annuale di Cda che ha interessato i lupetti più grandi del Branco Siracusa 9, un percorso incentrato sul tema della responsabilità che i bambini hanno scelto di tradurre in un’azione concreta di cittadinanza attiva. Presso Piazza San Francesco d’Assisi, e le altre piazze di tutto il quartiere, i piccoli scout hanno effettuato una raccolta volontaria di rifiuti, dimostrando un forte senso civico e amore per il quartiere Epipoli.

Questa iniziativa si ricollega idealmente alla memoria del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci: nel ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la giustizia, i lupetti hanno voluto testimoniare che la legalità e il rispetto per la società partono proprio dall’impegno personale e dalla cura del bene comune.

Non si tratta di un caso isolato, ma di una sensibilità che cresce nel tempo: già nel 2024 il Gruppo Siracusa 9 aveva rimosso dal territorio 30 sacchi di differenziata, ma quest’anno la spinta è arrivata con forza proprio dai più piccoli, decisi a onorare il mandato di Baden-Powell di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato”. Attraverso questo gesto, il Branco ha voluto ricordare alla comunità che prendersi cura degli spazi condivisi è il primo passo per costruire una società più civile e consapevole, trasformando il ricordo della storia in un esempio quotidiano di responsabilità.