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Volontariato, i lupetti più grandi del Branco Siracusa 9 hanno raccolto i rifiuti

Questa iniziativa si ricollega idealmente alla memoria del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci

Questa iniziativa si ricollega idealmente alla memoria del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci

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Il 24 maggio si è concluso il progetto annuale di Cda che ha interessato i lupetti più grandi del Branco Siracusa 9, un percorso incentrato sul tema della responsabilità che i bambini hanno scelto di tradurre in un’azione concreta di cittadinanza attiva. Presso Piazza San Francesco d’Assisi, e le altre piazze di tutto il quartiere, i piccoli scout hanno effettuato una raccolta volontaria di rifiuti, dimostrando un forte senso civico e amore per il quartiere Epipoli.

Questa iniziativa si ricollega idealmente alla memoria del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci: nel ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la giustizia, i lupetti hanno voluto testimoniare che la legalità e il rispetto per la società partono proprio dall’impegno personale e dalla cura del bene comune.

Non si tratta di un caso isolato, ma di una sensibilità che cresce nel tempo: già nel 2024 il Gruppo Siracusa 9 aveva rimosso dal territorio 30 sacchi di differenziata, ma quest’anno la spinta è arrivata con forza proprio dai più piccoli, decisi a onorare il mandato di Baden-Powell di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato”. Attraverso questo gesto, il Branco ha voluto ricordare alla comunità che prendersi cura degli spazi condivisi è il primo passo per costruire una società più civile e consapevole, trasformando il ricordo della storia in un esempio quotidiano di responsabilità.


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