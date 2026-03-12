Waterfront Siracusa. Cannata incontra il ministro della Difesa: “apertura alla valorizzazione dell’area nel rispetto del presidio militare”

“Ieri in occasione dei lavori alla Camera dei Deputati ho rappresentato al Ministro della Difesa Guido Crosetto il tema del waterfront di Siracusa, una questione particolarmente sentita dalla città. Il confronto è stato positivo e concreto. Il Ministro mi ha confermato massima disponibilità e apertura alla possibilità di avviare un percorso serio di valorizzazione, nella piena consapevolezza che quell’area continua a rappresentare un presidio di rilievo per il Ministero della Difesa”. A dirlo è il vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera, il parlamentare di FdI Luca Cannata. Il sito di Siracusa mantiene infatti una funzione importante sotto il profilo operativo, logistico e della sicurezza.

“Proprio per questo l’obiettivo non è immaginare scelte incompatibili con la presenza militare, ma lavorare con equilibrio e buon senso per conciliare le esigenze di funzionalità del presidio con una prospettiva di apertura e valorizzazione di parte del waterfront a beneficio della città – aggiunge Cannata -. Si sta già ragionando sulle modalità più funzionali per rendere possibile un percorso di questo tipo, individuando soluzioni sostenibili e compatibili che possano restituire a Siracusa e ai siracusani nuovi spazi, nuove opportunità e una visione moderna del rapporto tra la città e il suo mare. Come avevo già preannunciato, la scorsa settimana si è registrato un primo passaggio importante con la visita del Generale Conserva, nel corso della quale è stato ribadito il valore strategico del sedime di Siracusa e il ruolo del presidio”. In quell’occasione vi è stato anche un momento di confronto con il sindaco di Siracusa, utile ad avviare una prima riflessione sulla possibilità di costruire una progettualità condivisa tra l’Aeronautica Militare e la città.

“La disponibilità manifestata dal Ministro Crosetto – conclude – si inserisce dunque in un percorso che può aprire una fase nuova, fondata sul dialogo istituzionale, sulla serietà e sulla capacità di individuare le migliori soluzioni possibili nell’interesse di Siracusa e nel pieno rispetto del ruolo e delle esigenze della Difesa.”