Wedding time a Noto, le prime foto dopo il “sì” di David e Alexandra

Tutto come da previsione per un pomeriggio speciale nella chiesa del Crocifisso e in piazza Mazzini. Oggi è stato celebrato il matrimonio di David Stacke e Alexandra Christianna Rogers. Lui è un apprezzato manager della famosa Goldman Sachs, lei avvocato dello studio internazionale Sullivan & Cromwell. I due sono convolati a nozze a Noto, non una scelta casuale.

A salutarli all’uscita anche il corpo bandistico dell’Istituzione Musicale Città di Noto e una mercedes bianca con il tettuccio scoperchiato, oltre ovviamente ai tanti invitati. Smoking spezzato per lui, con giacca bianca e pantaloni neri, elegantissimo abito da sposa per lei, con ricami fino al collo e maniche lunghe, e un’acconciatura semplice con i capelli raccolti. L’allestimento floreale, invece, ha fatto un po’ discutere, più sui social a dire il vero, con una nota arrivata dalla Diocesi che rischia di aprire un precedente. Al termine della cerimonia prima di proseguire, un veloce brindisi in piazza.

La notizia che Noto si preparasse a ospitare un altro matrimonio importante circolava da diverse settimane, nei giorni scorsi erano apparse le ordinanze che chiudevano al traffico le strade nei pressi della chiesa del Crocifisso, ieri mattina l’indiscrezione è stata confermata dal prof. Angelo Fortuna, figura di spicco del mondo culturale e letterario della città Barocca. Nel pomeriggio dovrebbero essere chiuse anche tutte le attività della zona per consentire un matrimonio top-secret e con un altissimo livello di sicurezza.

A celebrare le nozze mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia accademia per la vita e vescovo emerito della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Secondo quanto appreso da SiracusaNews, l’ormai tradizionale festa pre-wedding si sarebbe svolta in una rinomata cantina di vini a pochi chilometri da Noto, così come il ricevimento dovrebbe svolgersi in una prestigiosa dimora alle porte della città.