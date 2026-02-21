La casa dei tre tocchi: "nessun fantasma, la mia infanzia lì"

Week end di gare a Furci Siculo per gli atleti del Centro Sportivo Siracusano

Gli atleti del Centro sportivo siracusano

Atleti impegnati nella qualificazione per i campionati italiani cadetti A2 e nella prima tappa della Coppa Sicilia Esordienti B

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano torna in gara questo fine settimana. Preparati dal maestro Roberto dell’Aquila e dal tecnico Cristian di Caro, infatti, gli atleti aretusei prenderanno parte alle due competizioni che si terranno al Palazzetto Comunale di Furci Siculo nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio.

A partecipare, sabato, alla qualificazione per i campionati italiani cadetti A2 saranno Riccardo Alfieri (60kg), Francesco Bonarrivo (60kg) e Davide Genovese (55kg). Franzo Coletta (66kg), invece, parteciperà domenica alla prima tappa della Coppa Sicilia Esordienti B.


