Week end di gare a Furci Siculo per gli atleti del Centro Sportivo Siracusano

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano torna in gara questo fine settimana. Preparati dal maestro Roberto dell’Aquila e dal tecnico Cristian di Caro, infatti, gli atleti aretusei prenderanno parte alle due competizioni che si terranno al Palazzetto Comunale di Furci Siculo nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio.
A partecipare, sabato, alla qualificazione per i campionati italiani cadetti A2 saranno Riccardo Alfieri (60kg), Francesco Bonarrivo (60kg) e Davide Genovese (55kg). Franzo Coletta (66kg), invece, parteciperà domenica alla prima tappa della Coppa Sicilia Esordienti B.
