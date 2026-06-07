Weekend a Siracusa per Pilar Fogliati e Fabio Paratici: tragedie al teatro greco, sapori locali e passeggiate in Ortigia

Fine settimana all’insegna della cultura e delle eccellenze gastronomiche siciliane per l’attrice Pilar Fogliati e il dirigente sportivo Fabio Paratici, avvistati a Siracusa durante gli appuntamenti della stagione classica al Teatro Greco.

La coppia ha assistito alle rappresentazioni di “Alcesti” e “Antigone”, due delle tragedie protagoniste del cartellone della Fondazione INDA, immergendosi nell’atmosfera senza tempo del parco archeologico siracusano, meta ogni anno di migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia.

Pilar Fogliati, tra le attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni grazie al successo ottenuto tra cinema e televisione, è reduce da una lunga serie di interpretazioni che l’hanno consacrata al grande pubblico. Volto noto di fiction di successo e protagonista anche sul grande schermo, l’attrice nata in Piemonte ma cresciuta a Roma ha conquistato critica e spettatori grazie alla sua versatilità e ironia, arrivando quest’anno a co-condurre il festival di Sanremo.

Accanto a lei Fabio Paratici, dirigente sportivo di lungo corso, noto soprattutto per la sua esperienza ai vertici della Juventus e per il successivo incarico al Tottenham in Premier League. Figura di primo piano del calcio italiano ed europeo, Paratici è considerato uno dei manager sportivi più influenti degli ultimi anni.

Non solo teatro. Durante il soggiorno siracusano, i due si sono concessi anche un tour tra i sapori simbolo della città. Per il pranzo la scelta sarebbe ricaduta sul celebre ristorante Don Camillo, nel cuore di Ortigia, noto per la sua cucina che unisce tradizione siciliana e ricerca gastronomica.

Immancabile poi una sosta nel centro storico per gustare una granita tra i vicoli e le piazze dell’isola di Ortigia, approfittando del primo caldo estivo e dell’atmosfera unica del salotto barocco siracusano.

Un weekend tra cultura, relax e buona cucina che conferma ancora una volta il fascino di Siracusa come meta amata anche da personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.