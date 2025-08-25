Weekend all’insegna del mototurismo e della cultura alla Pirrera Sant’Antonio a Melilli

È stato un fine settimana intenso e ricco di suggestioni quello appena trascorso alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del

Barocco, luogo che continua a rivelarsi scrigno di storia, fascino e incontri indimenticabili.

Sabato le profondità della cava hanno accolto un folto gruppo di appassionati motociclisti dell’Associazione Culturale Motoexplorer che, giunti in sella alle loro moto, hanno vissuto un’esperienza fuori dall’ordinario. Avvolti da un silenzio quasi religioso, i visitatori hanno ascoltato con attenzione la storia della nostra “cattedrale laica di pietra”, lasciandosi trasportare dalla bellezza e dalla suggestione di questo sito unico.





Un incontro speciale, fatto di curiosità, entusiasmo e sincero interesse, che ha trasformato la visita in un momento di condivisione autentica.

Domenica la Cava del Barocco ha poi avuto l’onore di accogliere i soci del Lions Club Siracusa Eurialo, che hanno scelto di dedicare una giornata alla scoperta di questo sito straordinario. La loro visita ha rappresentato un ulteriore riconoscimento al valore culturale e identitario della Pirrera, confermando quanto questo luogo continui a suscitare interesse e ammirazione tra le realtà associative di grande prestigio. Anche a loro va la nostra sincera gratitudine per l’attenzione, la sensibilità e l’interesse mostrati.