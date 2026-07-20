Weekend di emergenze, i volontari siracusani: “Aiutare è la nostra soddisfazione”

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Video · L'intervista

Un fine settimana segnato da incendi, caldo estremo e carenza idrica. A raccontare quanto accaduto sul territorio siracusano sono i volontari dell’Associazione Volontari Città di Siracusa OdV – Protezione Civile, impegnati senza sosta tra interventi antincendio e supporto alle famiglie rimaste senza acqua.

Dalla sala operativa dell’associazione, Salvatore Caruso ha tracciato un bilancio di giornate particolarmente complesse.

“È stato un weekend molto difficile e impegnativo – spiega –. Già dalla settimana scorsa siamo stati impegnati nel fornire supporto alla popolazione per la carenza idrica che ha colpito la zona bassa di Siracusa, in particolare Ortigia. Abbiamo effettuato numerosi interventi presso abitazioni e famiglie che avevano bisogno di assistenza”.

Parallelamente all’emergenza acqua, i volontari sono stati chiamati a fronteggiare i numerosi incendi che hanno interessato il territorio provinciale.

“Sabato eravamo impegnati con tre squadre a supporto dei Vigili del Fuoco nella zona di contrada Flescura. Il giorno successivo siamo intervenuti anche nell’area di Tivoli, una delle più colpite dagli incendi, utilizzando la nostra autobotte per rifornire d’acqua le abitazioni e le famiglie in difficoltà. In quelle zone il paesaggio appare devastato”.

Dietro ogni intervento c’è il lavoro di uomini e donne che, oltre agli impegni professionali e familiari, dedicano il proprio tempo al volontariato.

“Non è semplice conciliare lavoro, famiglia e Protezione Civile – raccontano i volontari –. Questo servizio richiede uno sforzo fisico ma soprattutto mentale. Bisogna essere sempre lucidi, vigili e pronti ad affrontare situazioni che possono cambiare da un momento all’altro”.

A confermarlo è anche Alex, uno dei volontari impegnati sul campo durante l’emergenza.

“Sono stati giorni intensi. Incastrare il lavoro con gli interventi non è stato facile, ma ci siamo riusciti. La soddisfazione più grande arriva quando torni a casa stanco e ricevi un semplice grazie da una famiglia che hai aiutato. Sono momenti che ripagano di ogni sacrificio”

L’associazione conta attualmente tra i 20 e i 25 volontari operativi, affiancati da altri soci che garantiscono supporto logistico e organizzativo. Tra questi, anche una squadra dedicata al rifornimento di acqua, generi alimentari e beni di conforto per i volontari impegnati nelle emergenze.

“Il volontariato a Siracusa è una realtà solida – sottolinea Caruso –. Collaboriamo costantemente con i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e tutte le istituzioni che richiedono il nostro supporto. È il lavoro di squadra che ci permette di affrontare situazioni difficili come quelle vissute in questi giorni”

Con il rischio incendi ancora elevato e l’allerta caldo che continua a interessare il territorio, i volontari restano in stato di massima attenzione, pronti a intervenire in caso di nuove emergenze. Un impegno silenzioso ma fondamentale per la sicurezza e il sostegno della comunità siracusana.