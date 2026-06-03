Weekend tra Siracusa e Marzamemi per Alino Diamanti

Una presenza che non è passata inosservata quella di Alessandro Diamanti, per tutti Alino, ex fantasista di Livorno, Brescia, Bologna, West Ham, Fiorentina, Atalanta e Palermo, protagonista con 17 presenze in Nazionale tra il 2010 e il 2013.

In questi giorni l’ex centrocampista è stato avvistato in compagnia della moglie a Siracusa e Marzamemi, dove ha condiviso alcuni momenti del suo soggiorno attraverso scatti pubblicati sui social.

Tra le immagini che hanno attirato maggiormente l’attenzione, anche una foto ricordo scattata vicino al lungo mare Alfeo e un pieno centro a Marzamemi.