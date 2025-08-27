Whoopi Goldberg lascia la Sardegna e sceglie Ortigia: la star americana si trasferisce a Siracusa

Dalla Sardegna alla Sicilia, dal borgo di Stintino al cuore di Ortigia. L’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, celebre volto di Hollywood e protagonista di film cult come Sister Act, ha deciso di trasferirsi a Siracusa.

La casa, affacciata sul golfo dell’Asinara, era diventata per Goldberg un rifugio lontano dai riflettori, tanto che il sindaco del borgo, Rita Vallebella, era pronta a conferirle la cittadinanza onoraria. Ma proprio sul più bello l’idillio si è interrotto.





L’attrice ha invece scelto di investire a Siracusa, acquistando una residenza nel centro storico di Ortigia, luogo che negli ultimi anni ha conquistato il cuore di numerosi artisti e personaggi internazionali. Non è un caso: già in un’intervista al Corriere della Sera, Goldberg aveva raccontato del suo legame con la Sicilia, nato grazie al produttore Tom Leonardis e alle esperienze vissute nell’isola tra processioni, passeggiate e incontri autentici. “Qui mi sento in mezzo alla vita, al sicuro, a casa”, aveva confidato.