Whoopi Goldberg porta sulla Tv americana i cuscini de “Le Tele di Aracne”

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L’accordo con il noto brand Ortigia Sicilia porta sulla Tv americana le creazioni del laboratorio nato alla Borgata, in un immobile confiscato alla mafia.

​Il cuscino di velluto verde che la telecamera di «The View» inquadra da vicino, con la tigre e l’elefante, è stato confezionato a Siracusa, in via Bainsizza 145. Whoopi Goldberg lo ha presentato al pubblico americano insieme ad altre creazioni di Ortigia Sicilia scelte per lo spazio che la trasmissione della ABC ha dedicato ai prodotti preferiti dall’attrice in occasione del suo compleanno.

​Dietro quelle immagini c’è l’intesa tra il marchio Ortigia Sicilia e “Le Tele di Aracne”, progetto promosso dal Comune di Siracusa e finanziato dal ministero dell’Interno nell’ambito del PON Legalità.

Le fodere in velluto italiano vengono realizzate e confezionate nell’accademia sartoriale nata dal recupero di un immobile confiscato alla mafia. Qui un gruppo di giovani, donne e uomini, imparano un mestiere e possono metterlo in pratica attraverso vere commesse. Tra loro ci sono persone che affrontano situazioni di fragilità, in uscita dai circuiti penali e donne provenienti da case protette.

​”Quando abbiamo restituito alla città l’immobile di via Bainsizza – dichiara il sindaco Francesco Italia – volevamo che chi ne avesse varcato la soglia potesse imparare un mestiere e trovare un’occasione di lavoro. Vedere oggi Whoopi Goldberg presentare in televisione un cuscino cucito proprio lì dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi rappresenta il coronamento di ogni più rosea aspettativa. Guardando quelle immagini ho pensato a chi quel cuscino lo ha avuto tra le mani, alla cura che ci ha messo, a cosa deve aver provato nel riconoscerlo sullo schermo. È con queste persone che voglio congratularmi, a nome della città. Ringrazio chi insegna e lavora ogni giorno nell’accademia – conclude Italia – e Ortigia Sicilia per aver scelto di produrre questi cuscini a Siracusa e di raccontare ai propri clienti chi li realizza. È una scelta che dà valore ad un progetto del Comune di Siracusa già premiato a livello nazionale, ma soprattutto al lavoro di uno straordinario team di persone e al quartiere in cui quel lavoro è tornato a vivere”

​Da qualche tempo il premio Oscar Whoopi Goldberg, una delle poche celebrità ad avere vinto tutt’e 4 i riconoscimenti dello spettacolo americano, ha stretto un solido legame con Siracusa, dove trascorre svariate settimane durante l’anno.

​Non è la prima collaborazione tra il Comune di Siracusa e Ortigia Sicilia. Già in occasione dei 2.750 anni della fondazione delle città, il brand aveva realizzato un foulard esclusivo prodotto in 275 esemplari.