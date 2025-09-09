WindTre, disservizi in tutta Italia: segnalazioni anche in Sicilia

Connessioni Internet WindTre in tilt da questa mattina. Brutta sorpresa per migliaia di utenti che si sono ritrovati senza linea o con una navigazione estremamente rallentata.

Secondo quanto emerge da Downdetector, piattaforma che monitora in tempo reale guasti e disservizi, il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle 11. I problemi riguardano principalmente la connessione Internet, descritta dagli utenti come molto lenta o del tutto assente.

Le aree maggiormente colpite risultano essere Catania e Palermo in Sicilia, mentre a livello nazionale le città più interessate sono Roma e Perugia.

Al momento l’azienda non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sulle cause del problema