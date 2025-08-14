World Games, argento per il siracusano Vincenzo Maiorca nei 100 metri sprint su strada

Arriva la prima medaglia per l’Italia della corsa ai World Games, e a conquistarla è il siracusano Vincenzo Maiorca. L’azzurro ha centrato l’argento nei 100 metri sprint di inline speed skating su strada, fermando il cronometro sul 9.715.

Una prova magistrale, che lo ha visto imporsi sia nella batteria, sia in semifinale, prima di giocarsi la vittoria nella finale contro lo spagnolo Jhoan Sebastian Guzman Bitar, oro con 9.530. Terzo posto per il tedesco Ron Pucklitzsch, con il tempo di 9.905.





Il successo di ieri ha un sapore particolare per Maiorca, originario di Siracusa, che nei 200 metri si era fermato ai piedi del podio. Ma le competizioni in Cina per Maiorca non finiscono qui, visto che da oggi l’attenzione si sposta sulle gare su pista”.

Dalla giornata odierna, infatti, i World Games di Chengdu entrano nel vivo con le competizioni su pista, dove l’azzurro sarà ancora protagonista nelle prove di velocità.