Würzburg pronta a dedicare una strada a Siracusa: si rafforza il gemellaggio tra le due città

La città tedesca di Würzburg si prepara a compiere un nuovo passo simbolico nel percorso di amicizia e gemellaggio con Siracusa. Il prossimo 7 maggio, infatti, il Consiglio comunale sarà chiamato a votare una mozione interpartitica che propone l’intitolazione di una strada alla città siciliana.

L’iniziativa è stata formalmente presentata al sindaco Martin Heilig dai consiglieri Antonino Pecoraro ed Emanuele La Rosa, a nome rispettivamente dei gruppi consiliari Alleanza 90/Verdi e CSU. La motivazione è chiara: Würzburg ha una consolidata tradizione di dedicare strade alle città gemellate, e Siracusa – entrata ufficialmente in questo circuito nel 2025 – rappresenta un partner istituzionale e culturale di primo piano.

Il legame tra Siracusa e Würzburg è stato formalizzato il 17 maggio 2025, durante una cerimonia nella Sala Wenzel del municipio tedesco, alla presenza del sindaco Christian Schuchardt e del presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro.

Un traguardo raggiunto dopo un percorso lungo quasi otto anni. Nel 2018, infatti, era stato firmato un primo Patto di Amicizia a Siracusa e negli anni successivi si sono sviluppati scambi scolastici, culturali e accademici fino a gennaio 2025, quando il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità l’accordo definitivo.

Il gemellaggio si fonda su affinità profonde. Entrambe le città vantano siti riconosciuti dall’Unesco. Non manca un legame storico diretto, rappresentato dalla figura di August von Platen, poeta e drammaturgo tedesco che insegnò a Würzburg e morì proprio a Siracusa nel 1835, dove è sepolto.

A queste connessioni si aggiungono i rapporti culturali tra eventi come il festival del Val di Noto e il MozartFest di Würzburg, oltre a collaborazioni tra università e istituzioni artistiche.

L’intitolazione di una strada non è solo un gesto formale. Si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare i flussi turistici tra Baviera e Sicilia, favorire lo scambio di buone pratiche amministrative e promuovere progetti condivisi in ambito educativo, sociale e culturale.

Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista anche l’installazione della bandiera di Siracusa sul Ponte della Pace di Würzburg, dove già sventolano le insegne degli altri enti gemellati con la città tedesca.

Se il Consiglio comunale bavarese darà il via libera il 7 maggio, Siracusa entrerà ufficialmente anche nella toponomastica di Würzburg: un segno tangibile di un rapporto che, nato lentamente, si sta ora consolidando.