“Xenìa”, a Siracusa la presentazione dell’opera di Mirko Leuzzi

Cultura · ortigia

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Martedì 22 settembre, a partire dalle 18, si terrà a Ortigia la presentazione dell’opera “Xenìa” dell’artista Mirko Leuzzi.

L’appuntamento è in Via Vittorio Veneto 111, e prevede un percorso guidato con l’artista alla scoperta dell’opera, accompagnato da un rinfresco offerto ai partecipanti.

Mirko Leuzzi (1992) è un artista con base a Roma. Attivo dal 2020, utilizza principalmente la pittura a olio per indagare le dinamiche emotive ed esistenziali, il conflitto interiore e la complessità delle relazioni umane. La sua ricerca comprende anche pittura murale (Hotel Egeo, Siracusa), collage (Muro di San Calisto, Roma) e ceramica.

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Ha presentato le mostre personali Essere Pittura (2022), a cura di Gabriele Simongini, presso Galleria Fidia Arte Moderna; Gli occhi per dirlo (2023), a cura di Adriana Polveroni, presso Basile Contemporary; e Fear of Solitude (2025), presso Galleria Anna Marra, tutte a Roma.

Il suo lavoro è stato presentato in fiere internazionali, tra cui Arte in Nuvola (Roma), Investec Cape Town Art Fair (Città del Capo, Sudafrica), Art Paris (Parigi, Francia), FAMA Art Fair (Monterrey, Messico), Felix Art Fair (Los Angeles, Stati Uniti) e Palm Beach Modern + Contemporary (Palm Beach, Stati Uniti).

Attualmente collabora con Galleria Anna Marra (Roma), attiva principalmente nel circuito fieristico internazionale, e Sobering Galerie (Parigi), con una presenza significativa negli Stati Uniti.

L’ingresso è libero.