XX Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down: Sport e Inclusione a Siracusa

Sarà la festa dello sport e dell’inclusione quella organizzata da AIPD (Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down) – sezione di Siracusa, il prossimo 19 marzo presso il campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa.

Sebbene la Giornata Mondiale si festeggi ufficialmente il 21 marzo, la sezione aretusea ha deciso di anticipare l’evento per favorire la partecipazione delle scuole. “Il movimento è la base per un corretto stile di vita e ciò aiuta nella crescita, nello sviluppo e nella relazione di tutti, anche delle persone con sindrome di Down”, ha dichiarato Simona Corsico, presidente dell’AIPD Siracusa.

L’appuntamento è fissato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per una manifestazione che vedrà protagonisti gli studenti di dieci istituti comprensivi e tre scuole secondarie di secondo grado, impegnati in attività sportive inclusive proposte dalle numerose associazioni aderenti. L’iniziativa si avvale della collaborazione di Città Educativa, dell’Urban Center e del Comune di Siracusa.

Istituti Scolastici Partecipanti III I.C. “Santa Lucia”, VII I.C. “G. A. Costanzo”, X I.C. “E. Giaracà”, XIII I.C. “Archimede”, XIV I.C. “Wojtyla-Chindemi”, XV I.C. “P. Orsi”, I.C. “S. Raiti”, I.C. “Verga-Martoglio”, I.P.S.A.R. Alberghiero “F.II di Svevia”, I.I.S.S. Liceo Artistico “A.Gagini”, VIII I.I.S.S. “M. F. Quintiliano”.

Associazioni Aderenti, ASD Inclusione in Movimento Siracusa APS e Fondazione S. Angela Merici Onlus, ASD Pallamano Aretusa, ASD TC Match Ball Siracusa, ASD Aurora Volley Siracusa, ASD Atletico Siracusa, ASD Eurialo Siracusa Volley, Circolo Canottieri Ortigia 1928, TMA Group Onlus, Insuperabili SSDRL, SSD Syrako Rugby Siracusa, Siracusa Atletica, ASD Filippide Siracusa, ASD Basket Siracusa, Valenti Dance Studio, Associazione Zuimama, Stonewall LGBT+, Siracusa Città Educativa, Syrakous Srl, Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo ODV, Ortigia Comics & Games, Superheroes, Croce Rossa Italiana Comitato di Siracusa, Carovana Clown.