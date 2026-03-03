Yes We Dance Siracusa trionfa al Campionato Regionale FIDESM: doppio oro e titoli regionali 2026

Grande successo per la scuola di ballo Yes We Dance Siracusa al Campionato Regionale organizzato dalla FIDESM – Regione Sicilia, svoltosi lo scorso 1 marzo. Alla competizione hanno preso parte atleti provenienti da tutta l’isola, in un confronto di alto livello tecnico che ha visto numerose coppie contendersi il titolo regionale nelle diverse categorie e classi.

La YesWeDance ha schierato in gara due coppie, conquistando una straordinaria doppietta: due medaglie d’oro su due partecipazioni, entrambe valide per il titolo di Campioni Regionali 2026.

A salire sul gradino più alto del podio nella categoria 12-13 anni classe C Danze Latino Americane sono stati Francesco Genovese e Vivian Messina, che hanno ottenuto la medaglia d’oro su sei coppie partecipanti, distinguendosi per qualità tecnica, precisione esecutiva e presenza scenica.

Altro oro nella categoria 14-15 anni classe D Danze Latino Americane per Sebastiano La Gioia e Beatrice Greco, che con una performance convincente e determinata hanno conquistato il titolo di Campioni Regionali 2026, confermando il valore del percorso tecnico intrapreso.

Per la YesWeDance Siracusa si tratta di un risultato di grande prestigio: due coppie in gara, due titoli regionali conquistati. Una doppietta che testimonia il lavoro costante svolto quotidianamente in sala, sotto la guida dei maestri Christiane e Maria Garofalo.

La maestra Maria Garofalo ha espresso con emozione la propria soddisfazione: “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Dietro queste medaglie ci sono impegno, disciplina e sacrificio. Vederli crescere e raggiungere traguardi così importanti è per noi motivo di grande felicità”

Adesso per le due coppie si apre una nuova fase della stagione agonistica: la preparazione ai Campionati Italiani, in programma nel mese di luglio a Rimini. Un appuntamento di rilievo nazionale che rappresenterà un ulteriore banco di prova per Francesco, Vivian, Sebastiano e Beatrice, chiamati a confrontarsi con i migliori atleti provenienti da tutta Italia.

Il Campionato Regionale FIDESM Sicilia si conferma ancora una volta un appuntamento centrale per la danza sportiva isolana, capace di mettere in luce giovani talenti e realtà sportive che lavorano con professionalità e visione.

Tra queste, la YesWeDance Siracusa consolida il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale, inaugurando la stagione agonistica 2026 con un risultato di assoluto rilievo.