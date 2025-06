Zenga sul Siracusa: “esperienza fantastica, ora parleremo col presidente e capirò se hanno ancora bisogno di me

“Io ho deciso di fare il dirigente, ho fatto un’esperienza in Indonesia e poi ho conosciuto in uno studio televisivo il presidente del Siracusa. Parlando con lui, è nata l’idea di andare a svolgere in Sicilia un ruolo dirigenziale, facendo da tramite tra tecnico e società”. Walter Zenga è salito sul palco della Milano Football Week per parlare di Inter, Nazionale, Serie A e Siracusa, di cui è ambasciatore sempre più coinvolto nella realtà.

“Abbiamo vinto il campionato di Serie D – ha aggiunto – che io conoscevo abbastanza bene perché mio figlio è stato per anni in quelle categorie. Esperienza fantastica ma non perché abbiamo vinto. A me del livello non me ne frega niente, contano le persone. Adesso parleremo del futuro e capirò se hanno ancora bisogno di me. Diversamente… me ne farò una ragione: se pioverà, aprirò l’ombrello”.