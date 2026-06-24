Zona Artigianale di Floridia: CNA Siracusa incontra il sindaco Carianni

Rilanciare l’area produttiva, migliorare la competitività delle aziende già insediate e creare le condizioni ottimali per attrarre nuove imprese. Sono questi i temi centrali affrontati nel corso di un proficuo incontro tenutosi ieri tra il Sindaco di Floridia, Marco Carianni, e una delegazione di imprese della zona artigianale locale, supportata dai vertici di CNA Siracusa.

Al tavolo di confronto hanno preso parte il Segretario Territoriale di CNA Siracusa, Gianpaolo Miceli, e il rappresentante dell’associazione per l’area artigianale floridiana, Antonio Lazzaro. L’incontro ha permesso di avviare un dialogo concreto e operativo tra l’Amministrazione comunale, l’associazione di categoria e il tessuto imprenditoriale, con il chiaro obiettivo di imprimere un nuovo e forte impulso a una delle aree produttive più strategiche dell’intero territorio siracusano.

Un passaggio fondamentale del vertice ha riguardato gli imminenti interventi infrastrutturali. All’incontro ha infatti partecipato anche Barbara Anastasi, tecnico del Comune e autrice del progetto di riqualificazione dei servizi della zona artigianale. Il progetto è stato recentemente approvato dalla Regione Siciliana: un risultato di grande rilievo che apre finalmente prospettive concrete e immediate per il rilancio strutturale e logistico dell’intero polo produttivo.