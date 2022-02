Zona industriale di Siracusa, dalla Camera arriva l’ok alla mozione sulla “transizione giusta”

Si chiama mozione per la Transizione giusta e impegna il Governo nazionale a concedere aiuti per la riconversione delle aziende legate alla raffinazione, alla chimica, al cemento ed all’acciaio. Il documento, approvato alla Camera giovedì scorso, è stato firmato da 41 parlamentari nazionali, appartenenti a quasi tutti i partiti dell’arco parlamentare, che temono un crollo economico a seguito della decisione del Governo, in relazione al piano per la transizione energetica, di volgere lo sguardo ad altre fonti. I posti a rischio nel Petrolchimico siracusano sono 7.500, e schierati a difesa del settore sono, insieme, imprese e sindacati.

La scelta italiana di vietare a partire dal 2035 la vendita di veicoli alimentati a benzina o a diesel ha dato un segnale ben preciso, specie a quello della raffinazione. Nel Siracusano, in Sicilia, esiste uno dei Petrolchimici più importanti d’Europa dove operano colossi industriali, come Sonatrach, Sasol, Eni ed anche l’azienda russa Lukoil, la cui possibile fuga dall’Italia nei prossimi due anni è stata paventata dal deputato regionale della Lega Giovanni Cafeo.

Un’affermazione mai smentita, anzi rinfocolata da Confindustria Siracusa, che, nelle settimane scorse, ha convocato la deputazione regionale e nazionale siracusana e i sindacati: è stato, infatti, sottoscritto un patto per parlare con un’unica voce al governo nazionale e fare entrare il comparto petrolchimico nel piano per la transizione energetica. Del resto, in Sicilia il Petrolchimico, con gli impianti a Siracusa, Gela e Milazzo, assorbe quasi il 46 per cento della capacità di raffinazione del Paese.

E un crollo della produzione avrebbe un effetto sull’indotto e naturalmente sull’occupazione. Solo nella zona industriale del Siracusano, secondo fonti della Fiom Cgil sono impiegati 7500 lavoratori, tra diretti ed indotto. “La riconversione – spiega il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona – non è un investimento tradizionale; risulta, sotto l’aspetto economico, improduttivo ma, essendo fondamentale, occorre che le aziende si adeguino e di fatto hanno pianificato. In sostanza, sono pronte al nuovo scenario europeo che prevede la riduzione delle emissioni di Co2. Se, però, le imprese non sono messe nelle condizioni di poter investire la decisione naturale sarà di porre fine alle produzioni per delocalizzare. Si tratta di aziende multinazionali cercheranno altri mercati che non saranno europei”.

Per il presidente di Confindustria Siracusa, di petrolio l’Italia avrà ancora bisogno ma se le aziende, da qui ai prossimi due anni, dovessero delocalizzare, per il Paese i costi energetici aumenterebbero. “Fino al 2050 avremo sempre bisogno del petrolio, per cui ci ritroveremmo ad importare prodotti petroliferi, tra cui benzina e gasolio dai paesi in cui non ci saranno restrizioni, tra cui Cina ed Africa. Useremo gli stessi prodotti e peggioreremo le condizioni ambientali”, dice ancora Bivona.

L’appello di Confindustria si è poi tradotto nella mozione per la Transizione giusta, il cui pacchetto di investimenti “comprende 7,5 miliardi di euro dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e 10 miliardi di euro supplementari dallo strumento europeo per la ripresa”, spiegano i parlamentari. “Tra i numerosi settori produttivi fondamentali per l’economia del nostro Paese che più difficilmente riescono ad adeguarsi alla transizione energetica – scrivono i 41 parlamentari nella mozione – vi sono, per fare un solo esempio tra i tanti, i grandi impianti industriali e i poli per la raffinazione del petrolio presenti sul territorio nazionale. Nella sola Sicilia detti poli assorbono quasi il 46 per cento della capacità di raffinazione del Paese”.

Nel documento dei deputati è spiegato che “in questa prima fase le energie da fonti rinnovabili non sono in grado di sopperire alle necessità di tutta una serie di industrie (raffinazione, cemento, acciaio, chimica e altro) e di mezzi di trasporto (aerei, navi, treni). Sono settori estremamente difficili da elettrificare e quindi da decarbonizzare”.