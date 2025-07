Zona industriale di Siracusa, Faranda (Fismic): “Serve un protocollo su caldo e appalti. La sicurezza e il futuro non possono attendere”

Lavoro sotto il sole cocente, sicurezza degli impianti, catena dei subappalti e il futuro del polo petrolchimico siracusano. Sono questi i temi al centro dell’intervista a Marco Faranda, segretario generale della Fismic Confsal di Siracusa, che ha lanciato un doppio appello: tutelare i lavoratori metalmeccanici esposti alle alte temperature estive e rivedere le regole degli appalti per salvaguardare la sicurezza e l’economia del territorio. Faranda chiede da anni un protocollo di area per i mesi di luglio e agosto che obblighi committenti e imprese ad adottare turni specifici, evitando le ore più calde della giornata.

“Già 15 anni fa – spiega – eravamo riusciti a ottenere turni ridotti, dalle 6 alle 12 e poi dalle 16 alle 22. Così gli impianti restavano operativi, ma i lavoratori tornavano a casa meno provati dal caldo“. Oggi, però, tutto è lasciato alla buona volontà delle singole aziende. Solo poche realtà locali hanno mantenuto turni flessibili e messo a disposizione container climatizzati o pause con sali minerali.





“Un metalmeccanico, dentro gli impianti, subisce anche 4 gradi in più rispetto alla temperatura esterna – denuncia Faranda –. Non possiamo aspettare l’emergenza: serve un accordo ufficiale, valido per tutti“. Il segretario Fismic torna anche sulla questione degli appalti al massimo ribasso, definendo “mordi e fuggi” le aziende che arrivano da fuori provincia o da altre regioni e ottengono appalti con ribassi anche del 50%.

“Risparmiano su sicurezza e contributi – accusa – e a pagare il prezzo è sempre l’anello più debole: il lavoratore. Il Prefetto dovrebbe convocare sindacati, istituzioni e committenti per un protocollo sugli appalti che premi le imprese locali serie e qualificate. Il territorio non può essere svenduto“. Faranda non ha risparmiato critiche sulla gestione della sicurezza industriale, prendendo spunto dal recente incendio alla Ecomac.

“L’incidente ha messo in ginocchio Melilli, Augusta, Priolo e Siracusa. Bisogna capire se tutte le procedure di emergenza sono state attivate correttamente. Inoltre, impianti come questo, pur non rientrando nella normativa Seveso, non dovrebbero essere autorizzati così vicino a strutture già ad alto rischio.”

Sul futuro del polo industriale, Faranda si dice cauto sulla riconversione green di Versalis, che ha fermato lo storico impianto di etilene. “Tutti parlano di salvaguardia occupazionale, ma di concreto non c’è nulla – afferma –. Eni non ha ancora incontrato i sindacati di categoria. I lavoratori metalmeccanici mi chiamano preoccupati: dopo lo smantellamento, il nuovo impianto assorbirà davvero tutti? Sulla carta sì, ma finché non vediamo i fatti restano solo promesse“.

Faranda conclude con un appello all’unità: “Serve fare fronte comune, senza divisioni di sigle, per difendere un polo industriale che è un patrimonio di competenze e lavoro. Ma dobbiamo farlo ora, prima che sia troppo tardi“.