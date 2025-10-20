Zona industriale di Siracusa, Nicita (Pd): “Verificare la solidità patrimoniale della proprietà di Isab”

Il senatore del Pd Antonio Nicita ha presentato un’interrogazione urgente ai ministri di Imprese e Made in Italy, Ambiente, Difesa e Lavoro sulla situazione della raffineria Isab di Priolo Gargallo (Siracusa), che rappresenta circa il 20% della capacità di raffinazione nazionale e impiega oltre 1.000 lavoratori diretti. L’impianto, ceduto nel 2023 da Litasco/Lukoil alla Goi Energy con autorizzazione condizionata dal governo in base alla normativa “golden power”, è ora coinvolto in un contenzioso con Litasco, con il tribunale di Milano che ha riconosciuto un credito di circa 150 milioni di euro e avviato azioni esecutive sulle quote Isab; Nicita chiede verifiche sulla solidità patrimoniale di Goi Energy e sul rispetto degli impegni previsti dal Dpcm del 13 aprile 2023, sottolineando che “la raffineria di Priolo non è solo un impianto industriale, ma un presidio strategico per la sicurezza energetica e per l’economia siciliana” e aggiungendo che “dopo le vicende societarie e giudiziarie, il governo deve chiarire se sono rispettate le prescrizioni imposte e garantire stabilità operativa, ambientale e occupazionale”.

Il senatore propone inoltre un coordinamento con Eni e Versalis sui piani di riconversione del polo industriale di Priolo-Augusta-Melilli e invita il governo a “valutare l’acquisizione del controllo pubblico dell’impianto, con una quota del 51%, trattandosi di un asset strategico e infrastruttura critica per la sicurezza energetica nazionale”.