Zona industriale, Ugl Siracusa: “Dialogo costante con Isab assicura lavoro e prospettive sostenibili”

Ugl segnala con soddisfazione che, a seguito del confronto a Siracusa con i vertici HR di ISAB, è stata confermata la tenuta occupazionale anche nella fase più critica. Il piano di rilancio in chiave green apre prospettive positive per lo stabilimento, i lavoratori e per il territorio.

“Dal confronto emergono elementi di stabilità significativi. La tenuta occupazionale è confermata, si lavora su continuità e si mantiene l’impegno su sicurezza come priorità. UGL resta disponibile al dialogo costante nell’interesse dei lavoratori”, afferma Carmelo Giurffrida, segretario regionale UGL Sicilia.

“Il confronto conferma un percorso di consolidamento con ricadute positive sulla continuità produttiva e sull’occupazione. UGL seguirà ogni fase con attenzione e disponibilità al dialogo”. È il commento di Tonino Galioto, segretario provinciale UGL Siracusa.

All’incontro, tenutosi in un clima cordiale e di confronto costruttivo, hanno partecipato, per ISAB Fabrizio Guagliardo (Direttore Risorse Umane e Acquisti) Giuseppe Artale (Responsabile Relazioni Industriali e Servizi Generali) e Sebastiano Cascione (Responsabile Relazioni sindacali). Per la UGL erano presenti il Segretario Regionale Sicilia Carmelo Giuffrida, il Segretario Provinciale UGL Siracusa Antonio Galioto, il Segretario dei Chimici Angelo Ierna e il Vice Segretario dei Chimici Peppino Furci.