Zona5 Futsal Room, nasce la community che dà voce al Calcio a 5 a Siracusa e provincia

Si chiama Zona5 Futsal Room e nasce come una community che vuole parlare di Calcio a 5, tattiche, tecniche, suggerimenti, rivalità e amicizie. Nasce dall’idea e dalla passione di 4 allenatori che hanno deciso di unire le forze per creare un nuovo spazio di confronto e intrattenimento dedicato al calcio a 5. Ogni settimana porterà in diretta su YouTube dibattiti, analisi e racconti dal mondo del Futsal.

I protagonisti del progetto sono Tonino Di Gregorio, Giorgio Trotolo, Davide Villardita e Francesco Gozzo, quattro figure note nel panorama del calcio a 5 locale, che si alterneranno al microfono per discutere di tattiche, strategie, risultati e curiosità legate ai campionati in cui sono coinvolti con le rispettive società.

L’obiettivo è chiaro: unire, raccontare e valorizzare il Futsal, offrendo un punto di incontro per appassionati, giocatori e addetti ai lavori. Ogni settimana, oltre al confronto tecnico tra i quattro allenatori/conduttori, ci sarà anche un ospite speciale chiamato a condividere esperienze, opinioni e idee su come far crescere il movimento.

Per la prima puntata, l’ospite d’eccezione sarà mister Marcelo Mittelman, uno dei nomi più stimati nel mondo del Futsal, che porterà la sua visione del gioco e la sua esperienza sul campo.

“Zona5 Futsal Room” nasce con spirito di intrattenimento e con la voglia di diffondere un messaggio positivo: la rivalità sportiva non significa inimicizia, ma confronto, crescita e rispetto reciproco.