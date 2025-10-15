Ztl di Ortigia: confermati gli orari in attesa del Piano definitivo

A partire da domani, 16 ottobre, la Zona a Traffico Limitato (Ztl) di Ortigia seguirà gli stessi orari già in vigore, con alcune importanti precisazioni in merito all’estensione temporanea della sua applicazione.

In pratica, gli orari di accesso alla Ztl rimarranno invariati rispetto al passato: dal lunedì al sabato, sarà attiva dalle 11 alle 15:30 e poi di nuovo dalle 17 alle 2 del giorno successivo. Durante i festivi e le domeniche, la Ztl sarà invece attiva dalle 10 alle 2 del giorno successivo. Questo significa che i cittadini e i visitatori di Ortigia non noteranno cambiamenti nei giorni e nelle ore in cui la Ztl è già operativa.

La vera novità, però, riguarda l’estensione della Ztl stessa. La zona a traffico limitato rimarrà in vigore fino alla definizione e approvazione del nuovo Piano Ztl, Pedonalizzazione, Zone Scolastiche e Congestion Charge. Questa misura temporanea è stata presa per mantenere l’attuale regolamentazione fino a quando non sarà pronto il nuovo piano, che prevederà un ampio rinnovamento della gestione del traffico nell’isola.

In attesa di questo aggiornamento, il nuovo piano mira a ridefinire le modalità di accesso e gestione della Ztl, con un focus sull’integrazione della pedonalizzazione, sull’introduzione delle zone scolastiche e sulla congestion charge, un sistema che potrebbe ridurre il traffico nelle aree più affollate e migliorare la qualità dell’aria.

Nel frattempo, le operazioni di carico e scarico merci nell’isola seguiranno le nuove disposizioni. Le attività di carico e scarico saranno consentite nei giorni feriali, negli orari in cui la Ztl non è attiva: dalle 2 alle 11 e dalle 15:30 alle 17.

Inoltre, i veicoli dovranno fare sosta massima di 30 minuti e dovranno esporre il disco orario negli appositi stalli.