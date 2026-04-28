ZTL Ortigia, la Consulta Femminile lancia l’allarme: “troppo restrittiva, serve equilibrio tra tutela e vivibilità”

Il dibattito sulla ZTL di Ortigia si arricchisce di una prospettiva fondamentale: quella della Consulta Comunale Femminile di Siracusa, che invita a riflettere su come un provvedimento nato per tutelare il centro storico possa, se troppo rigido, finire per compromettere la vivibilità quotidiana dei cittadini. Secondo la Consulta, l’attuale configurazione restrittiva non solo mette in difficoltà commercianti e ristoratori, ma crea una vera e propria barriera che impedisce ai siracusani di godere pienamente della bellezza dell’isola.

Un punto centrale della loro analisi riguarda l’impatto sproporzionato che queste regole hanno sulle donne. Spesso, infatti, il carico dei cosiddetti “compiti di cura” ricade proprio su di loro: si pensi alla necessità di accompagnare bambini o anziani, gestire l’assistenza domiciliare o recarsi a visite mediche, tutte attività che diventano estremamente complesse con le attuali limitazioni al traffico. A ciò si aggiunge la preoccupazione per la sicurezza delle moltissime lavoratrici del settore turistico che, terminando i turni in tarda serata, necessitano di spostamenti certi e protetti.

Per uscire da questa contrapposizione tra tutela del patrimonio e vita economica, la Presidente Rita Mizzi ha avanzato una serie di proposte concrete basate sul dialogo e sulla flessibilità. L’idea è quella di avviare un tavolo di confronto immediato con tutte le categorie coinvolte e introdurre permessi agevolati per chi svolge mansioni essenziali come i caregiver o il personale scolastico e sanitario

Parallelamente, la Consulta suggerisce un potenziamento delle navette con corse serali sicure e un periodo di sperimentazione “bianca”, ovvero senza sanzioni, per monitorare con precisione l’effetto reale delle misure prima di renderle definitive