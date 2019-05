La fortuna bacia Floridia: vinti una casa e 200mila euro

[wp_bannerize group="box_dentroarticolo"]

La fortuna, ieri, è arrivata a Floridia dove un fortunato ha vinto al concorso Sisal VinciCasa facendo salire a 96 il numero delle case vinte dal lancio del gioco fino a oggi.

Il fortunato vincitore ieri sera ha indovinato interamente la combinazione estratta formata dai numeri 4, 8, 13, 25 e 27, con una giocata da tastiera convalidata nel punto vendita Sisal “Bar Roma” di viale Vittorio Veneto.

Una casa tutta nuova rappresenta sicuramente anche per lui l’inizio di una nuova vita, dal momento che il fortunato giocatore verrà premiato con la casa che vuole, dove vuole.

Un casale rustico di campagna immerso nella splendida Val di Noto o un appartamento nel centro storico dell’affascinante Siracusa: su qualunque casa abbia riposto le sue speranze ora, grazie a VinciCasa, per il fortunato giocatore, il sogno diventerà realtà. Non solo, il vincitore potrà beneficiare anche di un altro vantaggio: ben due anni di tempo a sua disposizione per dedicarsi alla ricerca della sua abitazione ideale.

E oltre alla casa il vincitore si aggiudica anche un premio in denaro di 200mila euro, somma di cui potrà disporre subito e che sarà libero di spendere come preferisce.