Angela Nobile e Barbara Catera tornano con due premi da Sanremo: “più cariche di prima per il futuro”

Hanno portato un pezzo di Sicilia a Sanremo e sono tornate con ben due premi. Angela Nobile e Barbara Catera hanno portato in Liguria il talento siracusano, la musica, la passione, la professionalità.

Primo posto nella sezione inediti con Zagara miele e sale, terzo posto nella sezione editi con Fidati di te, a CasaSanremo 2024 nel Vertical Music Fest. Quest’ultimo è l’evento dedicato ai video musicali realizzati in formato verticale, la cui finale ha trovato spazio a Casa Sanremo nei giorni in cui al Teatro Ariston sono in corso le iniziative legate al Festival della Canzone Italiana.

“Una grande soddisfazione per noi”, dicono sorridenti le artiste. Il pezzo che ha trionfato parla della Sicilia, di una Terra da cui in molti scappano, ma che quelli che restano amano profondamente. Nel futuro Angela e Barbara hanno tanti progetti, ma preferiscono non rivelarli. “Questo premio per noi – concludono – è come una boccata di ossigeno che ci spinge ad andare avanti più cariche di prima”.