Calcio, il Siracusa torna a vincere: una punizione magica di Alma decide la sfida con la Lfa Reggio Calabria

C’è voluta una pregevole e deliziosa punizione del solito Giuliano Alma per riportare il Siracusa alla vittoria: 1 a 0 contro la temibilissima Lfa Reggio Calabria e sconfitta di sette giorni fa contro l’Igea Virtus ormai dimenticata.

Azzurri che rispondono al 4 a 1 del Trapani primo in classifica e vittorioso sull’Akragas. I granata restano a 4 punti di distanza con una partita in meno, ma per gli azzurri la vittoria di oggi vuol dire anche allungare sulla Vibonese, terza della classe fermata dal Castrovillari. I calabresi sono adesso distanti 5 punti.