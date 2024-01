Da stamattina Msc Sinfonia è in rada ad Augusta. La seconda volta dall’inizio dell’anno

Msc Sinfonia è in questo momento in rada ad Augusta e non al porto grande di Siracusa. E non è nemmeno la prima volta che succede, in quanto l’operazione era già avvenuta tra il 3 e il 4 gennaio, due giorni prima dell’incidente del giorno dell’Epifania provocato dal tempo.

Una sosta tecnica di circa 16 ore quella volta. Stavolta si sa poco della sosta: Sinfonia è salpata venerdì sera da Siracusa ma è arrivata ad Augusta solo questa mattina. Per oltre 24 ore è rimasta in mare al largo della costa orientale della Sicilia, spingendosi anche fino a Portopalo. Poi nelle mattinate l’avvicinamento ad Augusta. Probabile che possano essere stati effettuati dei test di navigazione in vista del ritorno in servizio della nave varata nel 2002 e che, dopo l’annullamento di alcune crociere in Medio Oriente, è stata ospitata in Sicilia.