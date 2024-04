È siracusano il progetto contro bullismo e cyberbullismo, numero verde e chat per segnalare gli abusi

“1nessuno100giga” è il progetto pilota tutto siciliano, a partire dal titolo d’ispirazione pirandelliana, che mira a proteggere le vittime di abusi in campo di bullismo e cyberbullismo. Un’iniziativa guidata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e finanziata dalla Regione Siciliana con un investimento di quasi 2,4 milioni di euro. L’idea, nata in seguito alla legge regionale del 2021 che mira a prevenire e contrastare il bullismo e

il cyberbullismo in Sicilia, prevede attività che, fino alla fine del 2024, saranno implementate attraverso nove Centri territoriali di supporto (Cts).

“Come da progetto, ogni Cts sarà rappresentato da una scuola scelta per la sua esperienza in campo di inclusione e tecnologie innovative – sottolinea Lilly Fronte, Dirigente scolastico del liceo O. M. Corbino di Siracusa- la nostra istituzione scolastica, scuola polo per l’inclusione per la provincia di Siracusa, piloterà l’iniziativa tramite un’apposita Commissione Gosp, costituita da professionisti e funzioni strumentali guidati dalla docente Lucia Corso che ne è la referente, al fine di assicurare un approccio valido, mirato alla lotta contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.

Il servizio di chat online (disponibile sul sito www.1nessuno100giga.it) e il numero verde (800.280.000), gestiti dalla Fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro Ets, saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Oltre a tali canali di supporto, il progetto prevede anche azioni mirate alla sensibilizzazione e al sostegno delle famiglie coinvolte nonché attività di formazione per docenti, studenti e famiglie, che verranno messe in atto tramite la piattaforma Elisa del ministero dell’Istruzione, la Fondazione Carolina e il movimento antibullismo MaBasta, sotto la guida di un coordinamento interistituzionale.