Floridia, esercitazione di ricerca e soccorso per i volontari di Nuova Acropoli

Si è conclusa positivamente l’esercitazione annuale di Ricerca e Soccorso di persone intrappolate sotto le macerie per i Volontari di Nuova Acropoli. “SAR – Search and Rescue” racchiude tutte le procedure di soccorso e di recupero di persone intrappolate sotto le macerie, detriti di fango o valanghe.

La palestra comunale di Floridia e i territori attigui si sono trasformati in dei veri e propri scenari tipici di calamità in cui i volontari di Nuova Acropoli provenienti da tutta le filiali della Sicilia, si sono messi a prova con spirito di miglioramento ed entusiasmo dando valore al motto del Volontariato Sttivo proposto da Nuova Acropoli: “Essere utili dove Necessita”.

Le attività di prevezione attraverso periodiche esercitazioni in cui si mettono in atto le procedure di Soccorso sono strumento attivo di formazione e preparazione per affrontare con efficacia eventuali calamità.

Ricerca in superificie in campo aperto, utilizzo di attrezzatura SAR come martelletto pneumatico e flex, realizzazione e montaggio del centro di comando con ricerca con l’utilizzo del GPS sono stati gli Scenari che hanno caratterizzato l’intera esercitazione.

Nell’emergenze oltre la buona formazione e la tempestività dei soccorsi dei vari gruppi operativi è di fondamentale importanza anche la collaborazione tra le varie realtà di volontariato che si mettono a disposizione per dare aiuto.

Sono stati presenti i volontari della Misericordia di Floridia e di Augusta. Una parte esercitativa, infatti, è stata dedicata alla Ricerca attraverso l’utilizzo dell’Unità Cinofile; grazie ai volontari dell’Associazione Misericordia di Augusta e loro soccorritori a quattro zampe Gea, Lady, Eva e Tayson è stata creata una simulazione di emergenza all’interno del parcheggio della Palestra durate la quale alcuni volontari sono stati incaricati di interpretare le persone disperse e con molta abilità, sotto le indicazioni del loro conduttore, effettuando tutte le procedure di ricerca sono state individuate le persone intrappolate. Una domenica produttiva e formativa all’insegna del Volontariato Attivo proposto da Nuova Acropoli che da opportunità di Agire con Generosità per il Bene Comune.