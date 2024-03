Karate, sfuma la qualificazione ai campionati italiani per i giovani atleti del Centro sportivo siracusano

Domenica 10 marzo al Palezzetto dello sport di Melilli si è svoltala fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Juniores Fijlkam-Coni. Il centro sportivo Siracusano Taiji Kase, era presente con 3 atleti: Antonio Ivone, Federico Nocilla e Simone Spada, accompagnati dal Maestro Roberto Cavallaro. I 3 atleti nella categoria -68 kg, hanno pagato con l’inesperienza la mancata qualificazione, in una categoria affollatissima di talenti provenienti da tutta la Sicilia.

Il primo a salire sul tatami è stato Antonio Ivone, che non è riuscito a superare un’atleta molto più esperiente, a seguire è stata la volta di Federico Nocilla, anche lui dopo aver incassato un attacco jodan che assegnava all’avversario 3 punti, non è riuscito a recuperare, vedendo sfumare le possibilità di vittoria. Per finire è stato il turno di Simone Spada che supera il primo incontro contro un’avversario ostico, mentre nel secondo paga un malessere non riuscendo a superare un avversario alla sua portata, che gli avrebbe consentito la qualificazione alle finali italiane.

“In conclusione – afferma il maestro Cavallaro – si torna a casa con un bagaglio di esperienza più ampio, con la consapevolezza che c’è ancora da lavorare sodo, che però alla fine le vittorie sudate, saranno di sicuro più piacevoli“.