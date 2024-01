L’Accademia Europea del Cinema annuncia una serie di eventi in Sicilia per presentare il suo progetto

L’Accademia Europea del Cinema annuncia una serie di eventi speciali che si terranno in diverse città della Sicilia, dal 6 al 9 febbraio, per presentare in anteprima il suo progetto di apertura.

Il 6 febbraio appuntamento a Caltanissetta con un evento che verrà svolto nel Palazzo Moncada, il 7 febbraio a Messina in fase di lavorazione, l’8 febbraio a Catania al Palazzo della Cultura in presenza di varie figure del settore cinematografico e il 9 febbraio a Siracusa con un evento che verrà effettuato all’Urban Center grazie alla collaborazione di Postcinema e di Alessandro Giangrande, presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Siracusa che ha reso possibile e più semplice avere un rapporto diretto con tutti i rappresentanti degli studenti della città

L’Accademia Europea del Cinema è un’istituzione dedicata alla promozione e alla valorizzazione della cinematografia europea. Questo progetto rivoluzionario prevede l’apertura di una nuova accademia in Sicilia, con l’obiettivo di creare un centro di eccellenza per la formazione cinematografica e la promozione della cultura cinematografica europea.

Durante gli eventi, i rappresentanti dell’Accademia condivideranno dettagli chiave del progetto, inclusi programmi di formazione, collaborazioni con l’industria cinematografica e iniziative culturali volte a sostenere e sviluppare talenti nel campo cinematografico.

Per ulteriori informazioni sugli eventi o sull’Accademia Europea del Cinema, contattare info@accademiaeuropeadelcinema.it