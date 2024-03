Pallamano, cresce l’attesa per la sfida tra Aretusa e Alcamo

Uno degli incontri più attesi, revival della finale di Coppa Sicilia di poche settimane fa, che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni domani alle 17 al Pala Pino Corso. L’Aretusa sfiderà l’Alcamo capolista della Serie B di pallamano maschile e come sempre, nella storia di questi incroci, sarà un match tirato e agonisticamente valido.

“Anche perché la finale di Coppa Sicilia ci ha dato dimostrazione di poter competere con squadre di quel livello – ha detto il centrale Riccardo Giuffrida – poi è vero anche che l’Alcamo è la favorita per il grande cammino che sta compiendo in questo campionato e troveremo certamente una squadra ancor più agguerrita dopo la finale persa qualche settimana fa. Noi però abbiamo preparato l’incontro sotto tanti aspetti con il nostro tecnico e cercheremo di sfruttare il fattore casalingo e il sempre numeroso e caloroso pubblico che ci sostiene”.

“La vittoria contro Alcamo nella finale di Coppa Sicilia ci ha dato grande consapevolezza della crescita della nostra squadra ma quella di domani in campionato sarà tutt’altra gara – ha invece ribadito il vice-presidente Giovanni Santoro -. Perché parliamo sempre di una formazione che è rimasta sempre in vetta, pareggiando una sola gara, poi vincendole tutte. È composta da giocatori esperti che fanno la differenza anche se noi cercheremo di opporre la freschezza dei nostri giovani unita alla sapiente guida del tecnico che non a caso abbiamo voluto riconfermare in settimana proprio per dare un ulteriore segnale di continuità al progetto oltre che riconoscimento al merito per un importante lavoro fatto sin qui con tutte le categorie. L’Alcamo sarà ovviamente la benvenuta a Siracusa, sarà una bella giornata di sport e di pallamano: come dicono loro, l’Aretusa è la squadra più giovane e che è cresciuta più di tutte grazie all’impegno dei ragazzi e alla professionalità del tecnico e di tutto lo staff. E li ringraziamo di questi attestati, uniti alla considerazione di un pubblico, come quello nostro, che da quando è nata l’Aretusa è sempre numerosissimo e che farà registrare il sold out per uno scontro di vertice”.