Pallamano, l’Aretusa centra l’obiettivo Final Six

Aretusa alle Final Six di Chieti. Superato anche l’ostacolo più complicato, vittoria a Civitavecchia contro il Flavioni e sabato prossimo, gara ininfluente contro un Erice che avendo già una formazione in A1 femminile, non potrà accedere ai play off di Serie A2 femminile in Abruzzo fra qualche settimana. Sarà la terza volta nelle ultime quattro stagioni e rappresenterà un obiettivo importante.

La gara, fase iniziale a parte quando le ragazze di Vilageliu erano andate sotto anche di quattro reti, è stata poi un crescendo continuo. E dopo una prima frazione chiusa sul +2 per Giallongo e compagne, la ripresa ha visto le aretusee allungare fino a chiudere sul 34-20.

“È stata una vittoria di squadra, di gruppo – ha detto il ds Salvo Signorelli – e siamo molto soddisfatti perché volevamo proprio una prestazione del genere e l’abbiamo ottenuta. Adesso ci concentreremo per l’ultimo impegno contro Erice per poi preparare le Finals di Chieti”.

“E a tal proposito ci aspettiamo che il palazzetto sabato prossimo sia stracolmo – ha aggiunto il presidente Placido Villari – per rendere il giusto tributo a queste atlete e spingerle in quello che sarà l’ultimo sforzo di campionato per poi iniziare a preparare la fase di Chieti. Siamo molto contenti e orgogliosi”.