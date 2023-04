Porto di Augusta, in arrivo 75 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

“La sottoscrizione della convenzione attuativa per la realizzazione del collegamento ferroviario del porto di Augusta ribadisce la priorità data da questo governo, e soprattutto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, alle infrastrutture siciliane. I 75 milioni di euro di finanziamento, a valere sul PNRR, garantiranno l’interconnessione del terminal megarese con la linea ferroviaria, in linea con l’obiettivo del completamento della rete centrale ( Core Network) delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), la cui normativa è oggetto di revisione a Bruxelles. Stiamo lavorando affinché il Sud e la Sicilia possano finalmente avere tutti gli strumenti necessari per superare il gap infrastrutturale che le penalizza, e la realizzazione di questa opera, che garantirà il collegamento tra differenti modalità di trasporto, costituisce un ulteriore passo nella giusta direzione, quella del fare, che sin da subito ha contraddistinto l’azione di questo governo”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare, componente della commissione Trasporti e Turismo e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.