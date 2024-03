“Ripuliamo la struttura di via Lazio”, oggi l’iniziativa del Pci di Siracusa

Lo sport come scuola di vita e inclusione. Per questo motivo oggi pomeriggio a partire dalle 15 i rappresentanti del Pci di Siracusa si ritroveranno al campo Giorgio Di Bari di via Lazio, per dar vita a un’iniziativa di pulizia di quella che è stata un’importante struttura sportiva e centro di aggregazione nel cuore della Mazzarona.

“Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare i ragazzi e la cittadinanza tutta alla cura e rispetto del bene comune – spiegano Giuseppe Galletta e Marco Gambuzza – e a sollecitare ulteriormente, come fatto in questi mesi, l’amministrazione ad intervenire per i ripristini necessari e a mettere a disposizione gratuitamente e prima possibile parti della struttura e ricominciare a ricreare l’importante centro di aggregazione e Scuola di vita.”

I volontari inizieranno con la pulizia del campo di calcio a 5, sperando così in una sua quanto prossima riapertura. “Serve quindi intervenire con tempestività per preservare la struttura del tensostatico che ospita campo per pallamano, pallacanestro e pallavolo) e quindi del campo di calcio a 11” proseguono i due rappresentanti del Pci, che nei giorni scorsi hanno fatto un sopralluogo nell’area insieme con l’assessore allo Sport e alle Periferie, Giuseppe Gibilisco, accompagnati anche da alcuni giovani residenti nel quartiere.

“L’iniziativa di oggi è di tutte e tutti, associazioni, movimenti, partiti e liberi cittadini – concludono Galletta e Gambuzza -, chi può si porti un paio di guanti e attrezzi da giardinaggio.”