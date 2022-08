Schifani candidato alla Regione. Prestigiacomo: “Saprà rappresentare al meglio il centrodestra”

“Sono sicura che Renato Schifani saprà rappresentare al meglio il centrodestra in questa campagna elettorale regionale che sarà breve e intensissima”. Così la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo commenta la candidatura a Governatore della Sicilia per il centro destra alle prossime elezioni regionali, dopo il tanto chiacchierare su una sua possibile corsa elettorale.

Su di lei avevano puntato personalità politiche come Giancarlo Miccichè e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Ma da Fratelli d’Italia Ignazio La Russa aveva spento tutti gli entusiasmi.

“L’unità ritrovata sul suo nome confido sarà il viatico di un impegno vincente del centrodestra per la nostra Regione, che ha bisogno di concretezza e coesione. – dice Prestigiacomo – Forza Italia ancora una volta ha dimostrato di avere risorse, personalità e capacità politica per essere elemento aggregante e trainante della coalizione. In bocca al lupo, Renato: lavoreremo come sempre assieme per il bene della Sicilia e del nostro Paese”.