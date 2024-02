Siracusa, blitz nel covo dello spaccio: arrestato un uomo con cocaina, crack, hashish e marijuana

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, coadiuvati da militari dello squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e da una unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato un 40enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari tenevano d’occhio un’abitazione da diversi giorni, insospettiti da un via vai piuttosto insolito, anche in pieno giorno. Così hanno deciso di fare irruzione e le ipotesi investigative hanno trovato conferma. Il blitz ha consentito di sorprendere all’interno un pregiudicato di 40 anni e nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 100 grammi di stupefacente tra cocaina, crack, hashish e marijuana, suddiviso in 79 dosi preconfezionate e materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre alla somma di 515 euro ritenuta provento di spaccio. Inoltre, è stato scoperto un sofisticato impianto di videosorveglianza per tentare di anticipare le mosse delle forze dell’ordine.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.