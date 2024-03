Siracusa, prima giornata di pulizie al campo di via Bari: oltre 10 sacchi di rifiuti e via al diserbo

Lo Sport Scuola di Vita, ieri al Campo Giorgio di Bari di Via Lazio, nel quartiere GrottaSanta – Mazzarrona si è svolta la prima giornata di Preserviamo e Ripuliamo l’importante Struttura sportiva e centro di Aggregazione, presenti 6 ragazzini del quartiere, Emanuela Di Bella di Generazioni Future, l’assessore allo Sport e alle Periferie Giuseppe Gibilisco, del partito comunista italiano Giuseppe Galletta, Sebi Guastella e Marco Gambuzza, tanti gli invitati, movimenti, associazioni, partiti, cittadini che non sono potuti essere presenti.

La presenza e l’energia dei ragazzini ha coinvolto i presenti, tantissima la plastica raccolta e consegnata alla Tekra, eseguiti i primi interventi di diserbo nel campo di calcio a 5.

Secondo appuntamento dell’iniziativa è Sabato 30 Marzo dalle ore 15:00.

Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare i ragazzi e la Cittadinanza tutta alla cura e rispetto del bene comune e a sollecitare ulteriormente, come fatto in questi mesi, l’amministrazione ad intervenire per i ripristini necessari e a mettere a disposizione gratuitamente e prima possibile parti della struttura e ricominciare a ricreare l’importante centro di Aggregazione e soprattutto Scuola di Vita.

“Ringraziamo l’assessore Giuseppe Gibilisco – commentano dal Pci di Siracusa – che come i presenti non si è risparmiato a diserbare e raccogliere rifiuti e con il quale vi è proficuo confronto per il bene primario che è il futuro dei giovani della Città ma soprattutto dei quartieri della Periferia. Attendiamo dall’amministrazione azioni per il rilancio della struttura e nelle more continueremo a ripulire, diserbare e successivamente piccole manutenzioni e a coinvolgere i giovani alla cura e rispetto del bene comune e per far si che il campo di calcio a 5, che necessità di piccoli interventi e del ripristino dell’illuminazione possa essere riconsegnato prima possibile ai giovani del quartiere, contemporaneamente serve intervenire con tempestività per preservare la struttura del tensostatico che ospita campo di pallamano, pallacanestro e pallavolo) e quindi verificare il percorso per il recupero del campo di calcio a 11 e dell’intera struttura.Anche l’iniziativa di Sabato 30 Marzo è di tutte e tutti, associazioni, movimenti, partiti e liberi cittadini, sono gradite solo bandiere della Pace, necessaria oggi più che mai, chi può si porti un paio di guanti e attrezzi da giardinaggio”.