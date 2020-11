Torna a crescere la curva del contagio in provincia di Siracusa, 126 positivi in più

Torna a correre la curva del contagio in provincia di Siracusa. Sono 126 i nuovi positivi registrati rispetto alle ultime 24 ore, così come riportato nel bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Nella giornata di ieri i nuovi positivi erano appena 25

In Sicilia i nuovi positivi sono 1.838 per un totale di 51.871 dall’inizio dell’emergenza a oggi. Si registrano anche 310 guariti dimessi per un totale di 14.489, ma si registrano purtroppo come ieri anche 43 decessi per un totale di 1.141.

Gli attuali positivi nell’isola sono 36.241, di cui 1.568 ricoverati con sintomi, restano 242 terapia intensiva, mentre gli altri si trovano in isolamento. Dopo due giorni a quota 10mila scende di poco il numero di tamponi che si attesta a 9386.

Nel resto dell’Isola i nuovi casi Covid sono così suddivisi: Catania 625, Messina 145, Ragusa 56, Enna 55, Caltanissetta 70, Agrigento 107, Trapani 71, Palermo 583.