Due giorni all’insegna del vino, buon cibo e tanta musica per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio avolese. Tutto pronto per la festa della mandorla, del nero d’Avola e del limone Igp di Siracusa che avrà luogo il 17 e il 18 dicembre proprio ad Avola. L’evento è sostenuto dalla regione Siciliana ed è promosso dal Comune di Avola, insieme con il consorzio della Mandorla di Avola, Strade del Vino, Consorzio limone Igp Siracusa e Strade di Sicilia.

Una grande festa che avrà come protagonista il centro storico della città, con due location: la sala Frateantonio del palazzo di città dove si svolgeranno, sabato e domenica, due interessanti tavole rotonde di approfondimento sulla valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari, mentre in piazza Umberto I ci sarà spazio per un mercatino agroalimentare, degustazioni degli straordinari vini del territorio, showcooking con gli studenti dell’istituto Majorana, una rappresentazione scenica della raccolta e lavorazione della mandorla a cura di Gruppo folk Val di Noto e tanta musica con i Kashmir, Various Voices e Perciazucca.

“Con questo festival ci poniamo l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e i suoi frutti, nonché di sostenere e promuovere nella loro straordinaria attività produttori, aziende, istituti scolastici, professionisti e tutte le realtà che vi partecipano a vario titolo con degustazioni, dibattiti e spettacoli – afferma il sindaco Rossana Cannata – Ciò è importante nella direzione anche di uno sviluppo turistico che propone una narrazione della nostra storia e della nostra cultura che non può prescindere dalle eccellenze di cui la nostra terra è quanto mai ricca. Una grande novità, forte delle peculiarità e delle ricchezze di cui dispone Avola, è l’attribuzione delle prime certificazioni De.co. con le quali attesteremo l’origine e il legame di prodotti con il nostro territorio comunale. Le denominazioni comunali, di cui sono stata sostenitrice con una legge regionale a mia firma votata nella scorsa legislatura, sono un formidabile strumento di marketing territoriale ma anche uno straordinario elemento identitario. L’identità è memoria e la memoria è l’unione di quei caratteri che ci rendono unici come chiave di sviluppo della nostra città”.

“Tramite queste due giornate dedicate alla valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza quali mandorla, nero d’avola e limone – le parole dell’assessore allo Sviluppo economico e Spettacolo Deborah Rossitto – si vuole continuare nella strada della promozione del territorio, fatto non solo di bellezze naturali e architettoniche ma anche di persone, aziende e attività commerciali. Questo festival ha come obiettivo quindi la divulgazione di saperi e sapori legati a queste materie prime. Abbiamo organizzato le due giornate, in modo da dar spazio e voce ai diversi attori coinvolti, suddividendole in vari momenti: parte convegnistica dove si toccheranno tematiche più tecniche con professionisti del settore e una parte dedicata a showcooking e degustazioni in piazza. Da cornice ci saranno 20 stand di aziende del comparto agroalimentare all’interno delle quali si potranno conoscere, acquistare e degustare tante prelibatezze. Il tutto accompagnato da musica e spettacolo, per rendere ancora più piacevole là partecipazioni dei cittadini avolesi e non solo”.