Vela, podio per il siracusano Elia Fiondini nella seconda tappa del Trofeo del Comitato Optimist

Conclusa nel weekend la seconda tappa del Trofeo del Comitato Optimist, regata organizzata dai circoli velici riuniti di Siracusa (Circolo Velico Ribellino, Lega Navale Italiana Sezione di Siracusa, Circolo Velico Ortigia, Circolo Velico Aretusa e Magister Marine).

Erano 82 i partecipanti tra cadetti e juniores provenienti da tutta la Sicilia, 3 le prove disputate nella giornata di sabato, condizioni meteo impegnative per i giovani velisti provenienti da tutta la Sicilia e Malta, vento da sud – sud ovest con raffiche fino a 22 nodi ed onda formata che fa decidere al comitato di regata di far rientrare a terra i piccoli cadetti.

Ad avere la meglio nella classe Juniores assoluto, Claudio Gambino del Circolo della Vela Sicilia (Palermo), seguito dalla giovanissima Elena Guidi del Velaclub Palermo, che oltre al secondo posto assoluto vince il primo posto femminile e prima anno 2013, al terzo posto il siracusano Elia Fiondini del Circolo Velico Ribellino.

Premiata anche la classe femminile, prima Elena Guidi del Velaclub Palermo, seguita da Isabella Rappa del club Canottieri Roggero di Lauria ed in terza posizione Giulia Pasqua del club nautico Augusta.

Bene dunque i siracusani del Circolo Velico Ribellino allenati da Ivan Branciamore che oltre al podio di Fiondini vedono in classifica assoluta Paolo Tabacco all’ ottavo posto assoluto, mentre costretti al ritiro dalle prove Branciamore, Tranchino e Iacono. Presente alla presentazione l’assessore allo sport Giuseppe Gibilisco che con le sue parole ha sottolineato l importanza dello sport nella vita dei ragazzi.

“È stata una giornata impegnativa per i ragazzi e per tutto lo staff organizzativo – ha commentato Ivan Branciamore, consigliere nazionale Fiv e coach del Circolo Velico Ribellino – con vento forte ed a raffica e l’onda formata che hanno reso difficile le operazioni in mare, ma grazie alla collaborazione ed all’ unione dei circoli velici siracusani abbiamo portato a termine questa splendida manifestazione. Siracusa è una città di mare e la vela è una sua tradizione che portiamo avanti da decenni con grande passione, vedere gli 80 piccoli regatanti nelle nostre acque è sempre una grande emozione”.

La prossima tappa vedrà gli agonisti del Circolo Velico Ribellino impegnati a Palermo per le selezioni interzonali per i Campionati del Mondo e gli Europei il prossimo 22-24 marzo.