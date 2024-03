Vertenza lavoratori Enel, il sit-in sotto la Prefettura di Siracusa

Sit-in, questa mattina, in piazza Archimede, sotto la sede della Prefettura di Siracusa, dei lavoratori del gruppo Enel.

I lavoratori rivendicano una soluzione soddisfacente per le future relazioni industriali, un piano industriale che al momento non è condiviso con conseguenti, grandi preoccupazioni dei rappresentanti sindacali sul futuro delle aziende e un “no” deciso alla liberalizzazione senza regole. Sono alcune delle ragioni della vertenza che ha portato in piazza centinaia di lavoratori Enel anche in Sicilia, dove il colosso elettrico italiano conta 4mila addetti, nella giornata di sciopero nazionale indetta dalla Filctem CGIL, Flaei CISL, Uiltec UIL.

In ballo anche tutto il tema della transizione energetica: dall’elettrificazione dei trasporti al rinnovo delle linee elettriche obsolete. Sullo sfondo il provvedimento sull’autonomia differenziata approvato in Senato e in discussione alla Camera, che, secondo i sindacati, metterebbe a rischio la qualità del servizio.