Siracusa, un bus veloce e dei punti di interscambio: le idee (realizzabili) per abbattere l’inquinamento acustico. E migliorare la viabilità

Il problema a Siracusa è… il traffico. Parafrasando Johnny Stecchino, è questo che emerge dalla mappa acustica strategica che ha portato alla realizzazione del Piano d’azione dell’agglomerato urbano. Per essere corretti, si dovrebbe dire che il problema del rumore, a Siracusa, è il traffico.Da qui lo studio di una serie di misure antirumore che a grandi linee possono essere sintetizzate in tre punti: una nuova regolamentazione degli ingressi dei mezzi pesanti in città; il potenziamento del trasporto pubblico urbano; l’incentivazione all’uso delle biciclette e di forme di mobilità alternativa sostenibili.

Il Piano di azione sull’inquinamento acustico è realtà. Un lavoro svolto dall’ex assessore alla Mobilità Giuseppe Raimondo, dal responsabile delle Infrastrutture e Ambiente Pierpaolo Coppa e dal dirigente del settore Ambiente Gaetano Brex con il supporto tecnico dell’Arpa Sicilia che hanno prima portato a termine la mappa acustica strategica (mettendo in evidenza le carenze del sistema di trasporto pubblico) e quindi concluso con la terza fase, quella conclusiva.

Dal punto di vista del “rumore” ci sono tre tipi di Piani e regolamenti: la zonizzazione acustica comunale è legata al Piano regolatore generale e si riferisce ai limiti imposti in ogni quartiere – o meglio in ogni “zona” – in cui si vanno a insediare le attività commerciali e non solo; il regolamento sull’inquinamento acustico si riferisce alle attività che devono essere controllate dagli agenti della Polizia municipale e dell’Arpa stessa per il rispetto dello stesso; il Piano di azione dell’agglomerato urbano (volgarmente, Piano di azione sull’inquinamento acustico) riguarda invece la riduzione del rumore ambientale in base alle infrastrutture e va in sinergia con il Piano del traffico e mobilità presentato di recente. E con questo si completa l’intero settore della regolamentazione acustica. I Piani sono pronti, adesso si passerà all’approvazione da parte del nuovo Consiglio comunale.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare interventi per i prossimi cinque anni e strategie di lungo termine per migliorare le condizioni della viabilità con le conseguenti misure antirumore. Innanzitutto è prevista la riorganizzazione della viabilità stradale, quindi la realizzazione di centri di smistamento in prossimità del mercato Ortofrutticolo e del mercato dei Fiori, nello scalo merci ferroviario Pantanelli e nell’area interna al futuro parcheggio di interscambio del cimitero. Parallelamente, dovrebbe essere prevista una limitazione del trasporto merci in determinate fasce orarie, vietando l’accesso ai mezzi pesanti su corso Gelone e viale Teracati e nell’Isola di Ortigia ad eccezione di alcune fasce orarie (dalle 6 alle 7,30; dalle 10 alle 11,30 e dalle 14 alle 16) per garantire il carico e scarico merci per le attività commerciali.

Se da un lato si cercano di risolvere le criticità della viabilità, dall’altra diventa necessario potenziare il Trasporto pubblico su gomma, aumentando la frequenza dei passaggi, semplificando le altre linee con la creazioni di percorsi circolari, creare corsie riservate per i bus e prevedere servizi a chiamata nelle aree periferiche e razionalizzazione delle linee urbane esistenti. La novità si chiama Brt (Bus rapid transit), un mezzo quanto più agile possibile che possa sfruttare corsie preferenziali protette e precedenza ai semafori e sono due i percorsi proposti, con capolinea a riva della Posta: uno in partenza da Targia, l’altro dal cimitero.

Riguardo il trasporto pubblico comunale su ferro si prevede, tra l’altro, il potenziamento del servizio ferroviario lungo la linea ferrata che attraversa il territorio comunale, nel tratto compreso tra Targia, la stazione Centrale e Fontane Bianche in modo da creare un servizio di tipo metropolitano che consenta una valida alternativa al trasporto privato e al trasporto pubblico su gomma per gli spostamenti da e verso il centro urbano.

Per la sosta di medio-lungo periodo, il Piano punta sui parcheggi di destinazione già esistenti nel tessuto urbano e si prevede la rifunzionalizzazione dei parcheggi esistenti e la realizzazione di nuove aree di sosta con l’inaugurazione di parcheggi di interscambio individuati in 8 aree (stazione centrale – Piazza Adda, Targia, Mazzanti, via Augusta, Cimitero, Pantanelli, Elorina, Rubino) e biglietti con tariffazione integrata.

Per finire, previsto il potenziamento delle piste ciclopedonali in città e l’incentivazione del servizio di car sharing e car pooling sfruttando partnership tre pubblico e privato e agevolandole attraverso un parco auto di 30 vetture e almeno 6 piazzole di sosta dedicata. Insomma, potrebbe essere un libro dei sogni ma in realtà non sono affatto idee fuori dal mondo. Anzi. Sono cose che nel resto del mondo, dell’Italia, esistono da tempo. Sono opere previste (e finanziate) grazie ad Agenda urbana e collegato ambientale e i costi previsti dei singoli interventi nei prossimi cinque anni sono di poco più di 410 mila euro il potenziamento del Trasporto pubblico, quasi 900 mila euro per interventi infrastrutturali per la mobilità ciclo pedonale e 62 mila euro per l’incentivazione della mobilità sostenibile. In teoria, si può iniziare il percorso. In pratica, vedremo.

di Luca Signorelli