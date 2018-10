Il vicepremier Di Maio sabato in visita a Lentini, Carlentini e Francofonte colpiti dall’alluvione

Il ministro dello Sviluppo economico e vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio sabato pomeriggio sarà nei Comuni del Siracusano che hanno subito gravi danni dall’alluvione della scorsa settimana.

Il vicepremier arriverà in Sicilia la mattina e comincerà dai Comuni del Catanese per poi trasferirsi nell’Ennese e quindi concludere il giro nel Siracusano a partire dalle 17,15 con l’arrivo a Francofonte per l’incontro con il sindaco, Daniele Nunzio Lentini, e il sopralluogo. Alle 18 a Lentini incontrerà il sindaco, Saverio Bosco per poi dirigersi nei luoghi colpiti dal maltempo e danneggiati dall’esondazione del fiume San Leonardo. Alle 18,45 l’arrivo a Carlentini per incontrare il sindaco Giuseppe Stefio, e chiudere la giornata con l’ultimo sopralluogo.