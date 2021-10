A Siracusa 36 collezionisti per l’esposizione filatelica nazionale e di qualificazione

Un evento di grande rilevanza si terrà per i cultori e i collezionisti filatelici nella città di Siracusa. Un’importante esposizione nazionale e di qualificazione per collezioni “un quadro” (sedici fogli formato A4), organizzata dalla Federazione fra le società Filateliche Italiane, in collaborazione con l’Unione Siciliana Collezionisti, che ha indetto Siracusa 2021, dal 5 al 6 novembre all’Hangar del Distaccamento Aeronautica Militare di Siracusa di via Elorina, 23.

Trentasei collezionisti risultano iscritti alla manifestazione aretusea, provenienti da molteplici regioni italiane, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Sicilia, i quali saranno presenti all’evento con ben quarantanove collezioni per una kermesse di collezionismo di grande rilievo ed interesse.

Hanno aderito dalla Sicilia dieci collezionisti, provenienti da Palermo (3 collezionisti con tre collezioni), da Messina (un collezionista con una collezione) e da Siracusa (sei collezionisti con otto collezioni).

Nell’ambito dell’esposizione verrà celebrata la “Giornata della Filatelia”, che porterà il tema di “Filatelia & Lions Club”. I visitatori potranno ammirare in esposizione una collezione costituita da francobolli a tema e da buste speciali, che sono state emesse in occasione di Convention Internazionali e/o importanti manifestazioni lionistiche. L’evento vede l’impegno dei Lions siciliani in un campo culturale di nicchia, ma, che suscita certamente curiosità ed al quale una tale vetrina può conferire maggiore risalto.

Il 6 novembre avverrà l’emissione di due annulli speciali, dedicati all’Esposizione e alla Giornata della Filatelia e saranno approntate le relative cartoline.