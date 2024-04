Bella ed importante vittoria per il Città di Melilli nella terzultima giornata di regular season: in casa contro il Cus Molise finisce 3 a 1 per i neroverdi, che adesso consolidano il terzo posto in classifica a 2 giornate dalla fine.

In rete Davide Spampinato, autore di due reti, e Daniele Dovara.