Neve su Buccheri, giù le temperature in tutta la provincia

Fiocchi di neve a Buccheri (IL VIDEO). Non avevamo fatto in tempo ad abituarci alle prime temperature quasi primaverili che, negli ultimi giorni, il termometro è sceso in modo netto. Fino a oggi: quando Buccheri ha avuto la sorpresa di vedersi imbiancata sotto i fiocchi di neve che tanto piacciono a grandi e piccini.

Anche nelle prossime ore, e fino a giovedì, copertura via via sempre più consistente sulle regioni tirreniche, Sicilia compresa, con lievi piovaschi pomeridiani su settore centroccidentale dell’isola e temperature stabili. Mari da mossi a molto mossi basso Adriatico e Jonio, con moto ondoso in lenta diminuzione; poco mossi Tirreno ed Adriatico centrosettentrionali; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Nel fine settimana ancora molte nubi. Lunedì condizioni instabili al meridione e su gran parte del centro, specie settore adriatico; ampio e prevalente soleggiamento al nord.